Erdoğan açık ara en güvenilir lider
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Erdoğan açık ara en güvenilir lider

25.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:41
Erdoğan açık ara en güvenilir lider

Türkiye'nin 17 ilinde 2 bin 700 kişi ile yapılan araştırmaya göre 'en güvenilir lider' yüzde 42.27 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Türkiye'nin 17 ilinde 2 bin 700 kişi ile yapılan araştırmaya göre 'en güvenilir lider' yüzde 42.27 ile açık ara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ı yüzde 16,62 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 14,72 ile Meral Akşener izledi. Araştırmaya katılanlar "bugün seçim olsa" sorusuna ise yüzde 36,89 ile AK Parti, yüzde 21,25 ile CHP, yüzde 13,76 ile İYİ Parti, yüzde 9,27 ile HDP, yüzde 8,83 MHP cevabını verdi.

Politic's Communication Research firması Türkiye siyasi gündem araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 5 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri arasında 2 bin 700 kişi ile 17 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

Türkiye siyasi gündemine göre yapılan ankette, siyasi haber takibinden gazete okumaya, televizyon programlarının takibine, korona virüsten en güvenilir lidere kadar birçok soru cevap buldu.

"EN GÜVENİLİR LİDER ERDOĞAN"

Yapılan anket çalışmasında vatandaşlara yöneltilen 'en güvendiğiniz lider' sorusuna, vatandaşların yüzde 42,27 'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevabı verirken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 16,62, İYİ Parti Lideri Meral Akşener yüzde 14,72, MHP Lideri Devlet Bahçeli yüzde 8,18 oranında destek buldu. Güvenilir lider araştırmasında Muharrem İnce'nin yüzde 5,68 destek alması dikkat çekti.

Araştırmada, siyaset, eğitim ve adalet konusunda vatandaşların ciddi bir güven kaybı yaşadıkları net bir şekilde gözlemlendiğini gördüklerini belirten Politic's Genel Müdürü Recep Güven, "Ankete katılanların yüzde 30,21'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi, yüzde 29.21'i pandemi, yüzde 15.69'u eğitim, yüzde 13'ü işsizlik olduğunu ifade ettiler. En güvenilir kurum sorusuna ise vatandaşlarımızın yüzde 23.54 Sağlık Bakanlığı, yüzde 21,63'ü Genelkurmay Başkanlığı, yüzde 15.37'si İçişleri Bakanlığı, yüzde 7,96'sı Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 5,2'si Adalet Bakanlığı cevabını verdiler. Yoğun geçen Covid-19 döneminde Sağlık Bakanlığı en güvenilir kurumların ilk sırasında çıkmasının ana sebebi personel (sağlık çalışanları) kaynaklı olduğu düşünülebilir. Yapılan çalışmada yüzde 50,01'e en yakın oluşumun Cumhur ittifakı olduğu görülmesine rağmen, yarın bir seçim olsa, ilk turda yüzde 50,01'i alabilecek bir ittifak şuan için görülmemektedir. İYİ Parti'nin oylarını yükseltmesine rağmen, partnerinin oylarında bir düşüş görülmektedir. Aldığı oyun üzerinde 'güven endeksine sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kişisel mücadelesi, oylarını yükseltmeye yetmeyebilir. Bu sebeple üçüncü bir ittifak ortağı arayışı önümüzdeki günlerde hız kazanabilir. Millet ittifakının umut bağladığı yeni partilerin, beklentiyi karşılama konusunda yeterli karşılığı seçmen üzerinde görülmemektedir" dedi.

(İHA)

Erdoğan açık ara en güvenilir lider
Erdoğan açık ara en güvenilir lider
Erdoğan açık ara en güvenilir lider

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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