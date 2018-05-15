Erdoğan, ABD'ye Resti Çekti: Savunma İhtiyaçlarımızı Gideremiyorsak Başımızın Çaresine Bakarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra ziyareti sırasında Bloomberg International'a mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Yunanistan S-300 füzelerini Rusya'dan aldığında kimse bir şey demedi." diyerek ABD'ye rest çekti.

"TÜRKİYE ÇOK FARKLI BİR DÖNEME UYANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili olarak, kendisinin Başkanlığı kazandığı, ancak Parlamentoda karışık bir tablonun ortaya çıkması durumunda ne yapacağıyla ilgili bir soruya da şu cevabı verdi:

"Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır."

Bloomberg'in binasında Guy Johnson'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle;

