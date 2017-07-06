Erdoğan: ABD'nin YPG Hakkındaki Sözlerine İnanmak Mümkün Değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına konuştu.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE"

"ABD'nin işbirliği yaptığı terör örgütleri her an bizim için bir tehdittir. Bu PYD'dir, YPG'dir" diyen Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Ben bunu sayın Trump'a da anlattım. İki örgüt biri PKK'nın siyasi ayağıdır. Diğeri ise terörist ayağıdır. Ama ikisi de terör örgütüdür. Bunların PKK ile bir arada olduğunu belgelerle her şeyle anlattık. Fakat ABD'li dostlarımıza bunu anlatamadık. Rakka'ya olan müdahaleyi sizlerle beraber yapamayız. Her şeyi temin ettiklerini biliyoruz. Şuanda ABD'nin kuzey Suriye'de 7 adet hava üssü var. 17 tane üs var.

"ABD'NİN SÖZÜNE İNANMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Bütün buralarda ağır silahlar buralarda bulunduruluyor. Kime veriyorlar bunu? PYD'ye. Peki bize ne söylüyorlar? Biz bu silahları daha sonra geri alacağız diyorlar. Kimse kimseyi aldatmasın. Buna inanmak mümkün değil ki. Bu silahlar PYD'ye verilmiştir ve onlar da kalacaktır. Bunlara inanmak mümkün değil.

"OBAMA'NIN VERDİĞİ SİLAHLAR DEAŞ'A GİTTİ"

Sayın Obama dönemimde verdikleri silahların bir kısmı DEAŞ'a gitti. Şuanda DEAŞ'ın elinde ABD'nin silahları var. Biz bunları gördük. Rakka'ya biz beraber müdahaleye yapabilirdik. Neden bizimle yapmadılar. Eğer samimi ise bunu orada yapardık. Bölgede şuanda DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren biziz. Bundan sonra da verdireceğiz. DEAŞ ile mücadelemiz bitmiş değil. İçeride de DEAŞ'lılar var dışarıda da var. Hepsine karşı bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim için Rusya ile de çatışmasızlık bölgesi var. Bu çatışmasızlık bölgesinde de ortak çalışma içindeyiz. İdlib'te, Halep'te de aynı zamanda. Bu çalışmayı Türkiye, Rusya, İran birlikte yapıyoruz. Astana çalışması bunun bir gerekçesidir. Bunun aslında ilk adımıdır. Astana'dan Cenevre'ye gidişi de aynı şekildedir.

"ÖSO İLE HER TÜRLÜ OPERASYONA HAZIRIZ"

Geçtiğimiz hafta Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sözlerin ekleyen Erdoğan, "Daha sonra Milli Savunma Bakanı'nı bana gönderdi. İkili dar kapsamlı çalışmayı yaptık. Haritalar üzerinde çalışmalarımızla yaptık. G20'de de Putin ile orada çalışmamızı, görüşmemizi yaparak ne gibi adımlar atmamız gerektiğini çalışmalarımız neticesinde bir yere bağlayacağız. Bizim özellikle bize herhangi bir tehdit olması halinde bizim askerimiz ÖSO ile her türlü operasyona hazır" dedi.

"ESAD'IN KALMASINI İSTEYENLER KENDİ ÇIKARINA BAKANLARDIR"

Macron'un Esad'ın gidişinin ön koşul olmaması gerektiğine ilişkin son görüşleri sorulan Erdoğan, "Doğru bulmam. Yanlış bir yaklaşım Esed'i tanımamak demektir. Esed'i iyi tanımış olsalar 1 milyonu aşkın insanın ölümüne sebep olan teröristi orada kalmasını onaylamak doğru değildir. Böyle bir güç olur mu? Suriye bir defa bitmiş. Bütün olayların sebebi o. Neresi güçlü? Şu anda Suriye diye bir ülke kaldı mı? Suriye'de medeniyet çöktü. Suriye'de 1 milyon insan öldü. Şuanda 3 milyon insan benim ülkemde mülteci olarak duruyor. Bir buçuk milyon insan Lübnan'da. Suriye kendi içinden bu işi sürdürecek bir lider çıkaracaktır. Ben buna inanıyorum. Ama Esed'in orda kalmasını isteyenler bana göre Suriye'deki çıkarlarının peşinde olan insanlardır"

"ERBİL'DE YAPILACAK OLAN REFERANDUMU DOĞRU BULMUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi "bağımsızlık referandumu" konusunda şu ifadelerini kullandı: "Erbil'de yapılacak olan referandumu doğru bulmuyorum. Bu konu ile ilgili olarak Kuzey Irak Yerel Yönetimine düşünmemizi ilettik. Çünkü yarın Kuzey Irak Yerel Yönetimi bundan pişman olacak. Zira Barzani ve Kuzey Irak Yerel Yönetimi henüz buna hazır olmadığı gibi bu Irak'ın bütünlüğüne de aykırı bir adımdır. Bizim bütün derdimiz de Irak'ın toprak bütünlüğünü de sağlamaktır. Böyle bir adım attığınız zaman 'Parçalamaya başladım' demektir. Bunu diğerleri takip edecektir. Bu bakımdan buna sıcak bakmıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ADIMI ATMAK SIKAR!"

Erdoğan böyle bir referandumun Türkiye'de olabilme ihtimaline ilişkin soruya ise, "Türkiye'de nerede olacak? Türkiye'de böyle bir adımı atmak sıkar. Türkiye'de böyle bir adımı atacak olanlar şuana kadar atardı. Şuan bedelini çok ağır ödüyorlar. Türkiye'nin böyle bir adımı atacak ne bir zemini var ne de bu tür yapılanma var. Orada bir eyalet var. Eyalet böyle adımı attı. Türkiye üniter bir yapıya sahiptir. Türkiye'nin bu üniter yapısını kimsenin zedelemeye ne gücü yeter ne imkanı vardır. Bugün güneydoğuda, doğuda asla bir sorun yoktur. Herkes huzur içinde, bölgedeki tüm halk birbiriyle işini yapıyor. Kentsel dönüşümlerle birlikte yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Türkiye'nin bir güzelliği var. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye'de Kürtçülük yoktur. Türkiye'de Kürt vardır, Türk vardır, Laz vardır, Boşnak vardır, Zaza var ama hepsi iç içedir. Biz bir defa biriz beraberiz, kardeşiz. Bu farklılığı orada görebilirsiniz ama biz de göremezsiniz. Onun içinde attığımız bu adımlar sebebi ile Türkiye böyle bir şeye asla giremez, böyle bir şeye de fırsat vermeyiz" yanıtını verdi.