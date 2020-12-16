Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."
16.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:18
Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir.
Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten