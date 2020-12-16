Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."
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Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."

16.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:18
Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir.

Erdoğan: "(ABD'nin yaptırım kararları) Asıl amaç ülkemizin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:18:27. #1.15#
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