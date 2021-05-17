Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını...
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Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını...

Erdoğan: 'ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır.

Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüsİsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Erdoğan: 'Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi, günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır.'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum."

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Erdoğan: "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını... - Haberler
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