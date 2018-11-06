Erdoğan, ABD'nin İran Yaptırımlarıyla İlgili Net Konuştu: Kesinlikle Uymayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından salondan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, "Doğru bulmuyorum. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik bir adım. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" dedi.

"İRAN'DAN 10 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ ALIYORUZ"

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar için "Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı." ifadesinde bulunan Erdoğan, "Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğal gaz alıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ABD-YPG DEVRİYESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

ABD'nin YPG ile devriyesine değinen Erdoğan, "Ciddi olumsuzluklara neden olur! Kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.