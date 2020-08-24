Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi'ni kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
24.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:00
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği belirtildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA