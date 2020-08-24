Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi'ni kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
24.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:52
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA