14.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:20

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz."

Kaynak: AA