Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan...
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Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan...

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.

14.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:20
Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz."

Kaynak: AA
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