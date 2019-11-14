Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan...
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz.
14.11.2019 00:20 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:20
Erdoğan: "(ABD ile mutabakat) Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin bundan rahatsızlık duyduklarını, dezenformasyonla kamuoyunun algısını bulandırmaya çalıştıklarını, ilişkilerimizi bozmaya çalıştıklarını da görüyoruz."
Kaynak: AA