Erdoğan, ABD'den yaptırıma karşılık veririz: 'Biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu'nun yaptırım kararına Türkiye’nin karşılık vereceğini belirterek, “Biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatosu'nun yaptırım kararına Türkiye'nin karşılık vereceğini belirterek, "Biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz" dedi.
Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının sonunda gazetecilerin iç ve dış politikaya ilişkin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle