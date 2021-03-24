Erdoğan: "ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri...
24.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:55
Erdoğan: "ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz.
Erdoğan: "ABD'den Rusya'ya, AB'den Arap coğrafyasına kadar tüm ülkelerle ilişkilerimizi, Türkiye'nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay