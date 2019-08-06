Erdoğan: ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz

06.08.2019 13:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yeni bir askeri operasyonun çok yakında olduğunu bir kez daha yineledi.

Beştepe'deki 11. Büyükelçiler Konferansı'na ev sahipliği yapan Erdoğan yaptığı konuşmada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." diyerek Fırat'ın doğusuna olası bir operasyonun yakında olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle