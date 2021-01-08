Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."
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Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."

08.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:58
Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.

Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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