Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."
08.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:58
Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum.
Erdoğan: "(ABD'deki olaylar) Ölenlerin ailelerine sabır dilerken, özellikle yaralı olanlar, bunlara geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel