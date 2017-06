Erdoğan ABD Başkanı Trump ile Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulunulduğu belirtilerek, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önemli olduğunun vurgulandığı bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.



Savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.



Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti.



İki lider, terörizmle mücadelede iş birliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı.