Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak...
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Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak...

Erdoğan: '(ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak yerine meseleyi ısrarla siyasi zemine taşıması, işin aslını göstermeye zaten tek başına yeterlidir.

Erdoğan: "(ABD Başkanı Biden'ın soykırım nitelemesi) Biz kendimize bu kadar güvenirken karşı tarafın iddia sahibi olarak gerçeklerin peşinde koşmak yerine meseleyi ısrarla siyasi zemine taşıması, işin aslını göstermeye zaten tek başına yeterlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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