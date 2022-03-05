ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Haberler

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ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERDOĞAN, AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Charles Michel, AB Konseyi, Ukrayna, Güncel, Haberler

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