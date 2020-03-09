Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula...