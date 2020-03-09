Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula...
09.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:07
Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: Erdoğan, AB Konsey Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü