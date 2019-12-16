Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti
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Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.

16.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:26
Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı , Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği 'nin Cenevre kentinde 'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Varhelyi ile sohbet etti.


Kaynak: DHA
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