Erdoğan, AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.
16.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile sohbet etti.
Kaynak: DHA