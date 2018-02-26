20 Ünlü'den Erdoğan'a Doğum Günü Sürprizi! Ziyarete Gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda ünlü isimleri kabul etti.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ile Osman Soykut'ur bulunduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

ZEYTİN DALI OPERASYONUNA DESTEK

Ziyarette Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade eden sanatçıların, Erdoğan'ın doğum gününü de kutladığı öğrenildi.

TATLISES'E ÖZEL İLGİ

Ziyaret sırasında İbrahim Tatlıses'e özel ilgi gösteren Erdoğan, fotoğraf karesinde ünlü türkücünün kolunu tutması dikkat çekti.