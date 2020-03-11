Erdoğan'a TBMM'de koronavirüs riskine karşı 'termal kameralı' önlem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tehlikesine karşı mecliste termal kamerayla adım adım takip edildi. Vekil ve bakanlarda yüksek ateş gibi bir belirtiye rastlanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tehlikesine karşı mecliste termal kamerayla adım adım takip edildi.

Erdoğan'ın TBMM'de görüştüğü ve yakın temasta bulunduğu kişilerin vücut ısısını tespit etmek ve koronavirüs riskine karşı uyarmak amacıyla özel tutulan bir kameraman termal kamerayla gün boyu çekim yaptı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com