Erdoğan'a sürpriz olan fotoğrafın hikayesini anlattı

Erdoğan'a sürpriz olan fotoğrafın hikayesini anlattıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Rize'de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına almasından 18 yıl modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıkan Selen Gülel (18) DHA'ya konuştu.

Erdoğan'a sürpriz olan fotoğrafın hikayesini anlattı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına, Rize'de 2003 yılında açılışını yaptığı hastanede kucağına almasından 18 yıl modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıkan Selen Gülel (18) DHA'ya konuştu. Gülel, "Neden daha önce fotoğrafı ulaştırmadığımı sordu, olimpiyatlardaki beklentimi sordu. Bana da sürpriz oldu, heyecanlandım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, programın son bölümünde sporcularla hatıra fotoğrafı çektirirken büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Erdoğan, Başbakan olarak 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı Sayınur Yardımcı Kadın Doğum Hastanesi'nde yeni doğduğunda kucağına aldığı Selen Gülel'i, 18 yıl sonra Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu milli sporcusu olarak gördü. Pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncülüğü bulunan Gülel, hastane açılışında Erdoğan'ın kucağındayken çekilen fotoğrafı kendisine hediye etti.

IN HİKAYESİNİ ANLATTIArtvinli laborant Selma ile özel sektörde çalışan Enis Gülel'in iki çocuğundan Selen Gülel, Ankara'da antrenmanlarını sürdürüyor. DHA'ya konuşan Gülel, 18 yıl önce çekilen fotoğrafın hikayesini ve Erdoğan ile programda yaptığı sohbeti anlattı. Selen Gülel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin açılışını yapacakmış, annem de sağlıkçı olduğu için onun odasına yönlendirmişler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibi fotoğrafı çekerek, hastaneye göndermiş. Fotoğrafın toplantıya getirileceğinden bir gün önceden haber im vardı; ama kesin değildi. Dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o esnada sohbetim oldu. Neden daha önce fotoğrafı onlara ulaştırmadığımı sordu, olimpiyatlardaki beklentimi sordu. Bana da sürpriz oldu, heyecanlandım. 3 yıldır bu sporu yapıyorum, biraz geç başladım yaşıtlarıma göre; ama güzel yol kat ettik. Bir yılda milli takıma girdim" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 18 yıl içinde hiç karşılaşmadıklarını belirten Selen Gülel, "18 yıl boyunca hiç iletişim kurmadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oturup sohbet etmek çok isterim. En büyük hedefim olimpiyatlarda madalya almak ve küçük bir hedefim daha var ağabeyim ile Survivor'a katılmak" diye konuştu. 'SELEN'İ KUCAĞINA ALIP SEVMİŞTİ'

Selen'in annesi Selma Gülel ise 18 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hastanede yaşanan anısını anlattı. Selma Gülel, "Narkozdan yeni uyanıyor gibiydim, açılış olacağını biliyorduk; ama Başbakan Erdoğan'ın yukarıya çıkacağını bilmiyorduk. Odaya girdi Selen'i kucağına aldı. Selen'i sevdi. Hepimiz tebessüm etmiştik, çok mutlu olmuştuk. 18 yıl sonra Selen'in başarı ile onun karşısına çıkması bizi çok onore etti. Bunun adına ne denir bilmiyorum; ama ben ilahi güç diyorum, Allah isteyince yolları kesiştiriyor. Biz babamıza bu haberi verince bizimle konuşamadı ağlamaktan" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ