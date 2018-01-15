Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanlara Yoğun İlgi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep Hayvanat Bahçesine yerleştirilen aslanların yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir tarafından hediye edilen 4 aslanın, 10 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Önceki gün hayvanat bahçesine yerleştirilen "Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin" adlı aslanları, geçen hafta sonu 33 bin 500 kişinin ziyaret ettiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal basına, aslanların Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne konulacağına yönelik haberlerin yansımasının ardından vatandaşlar, aslanların ne zaman geleceğini öğrenmek için telefon etmeye başladı. Aslanlarla birlikte şehri büyük bir heyecan sardı. Hayvanat bahçesinin önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımızın aslanlarıyla ziyaretçi sayısında rekor kıracağına eminiz. Hem şehrimizden hem de çevre illerden ziyaretçilerin akın akın gelmesi bizleri mutlu ediyor. Tahminlerimize göre yıllık 3,5 milyon ziyaretçi sayısı bu yılın sonunda 5 milyonu bulur. Gaziantep, Cumhurbaşkanımızın hediyesini sahiplendi."