Erdoğan'a Baba Ocağında Yüzde 90.89'luk Destek! Halk Sokaklara Döküldü

Erdoğan'a baba ocağı Rize Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek verildi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Erdoğan'a baba ocağı Rize Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek halkı sokağa döktü. Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü.

MEŞALELER YAKIP, SLOGANLAR ATARAK SONUÇLARI COŞKUYLA KUTLADILAR

İlçe sakinleri, meşaleler yakıp, sloganlar attı. İlçe meydanında araçlarıyla konvoy oluşturan Güneysulular, resmi olmayan sonuçları coşkuyla kutladı.