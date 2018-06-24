Erdoğan'a Baba Ocağında Yüzde 90.89'luk Destek! Halk Sokaklara Döküldü
Erdoğan'a baba ocağı Rize Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek verildi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü.
Erdoğan'a baba ocağı Rize Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek verildi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASIYLA VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Erdoğan'a baba ocağı Rize Güneysu'da yüzde 90.89'luk destek halkı sokağa döktü. Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayanlar, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla sokaklara döküldü.
MEŞALELER YAKIP, SLOGANLAR ATARAK SONUÇLARI COŞKUYLA KUTLADILAR
İlçe sakinleri, meşaleler yakıp, sloganlar attı. İlçe meydanında araçlarıyla konvoy oluşturan Güneysulular, resmi olmayan sonuçları coşkuyla kutladı.