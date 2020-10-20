Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi
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Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi

20.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:03
Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun radar görüntüsü hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul'dan gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile hava trafik kontrolörleri karşıladı.

Bakan Karaismailoğlu ve kontrolörler, "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla Erdoğan'a, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği uçuşun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye etti.

Tablonun üzerinde "16 Temmuz 2016, 00.40. Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunuzun gerçek anlık radar görüntüsü. Vatan hainleriyle mesafe 50 mil... Müjdenin kurşun yükünü taşıyarak çıktığınız o sefer, yalanın, hainin çelikten kabuğunun parçalandığı o an." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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