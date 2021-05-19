Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
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Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...

Erdoğan: '900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin...
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?

Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Erdoğan: "900'ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin... - Haberler
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