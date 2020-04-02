Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece... Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.

Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır." Kaynak: AA