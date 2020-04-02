Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece...
Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır.
02.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:04
Erdoğan: "83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece koronavirüsle mücadelemiz çok daha kolay olacaktır."
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Kaynak: AA