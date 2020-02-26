Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı
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Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.

26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:59
Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı

'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.


26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" ve "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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