Erdoğan 66 yaşına bastı; sosyal medyadan kutlama mesajı yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.
26.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum günü yüzlerce sosyal medya mesajıyla kutlandı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunRTE" ve "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com