Erdoğan: "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz"
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Erdoğan: "6 ay ile 2 yıl arasında, Güvenli Bölge'ye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

13.11.2019 23:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:34
Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

ABD Başkanı Trump'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi senatörlerle 'da bir araya geldi.

Kaynak: AA
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