Erdoğan: 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyaç sahibi ailelere hane başına verilen bin liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıkartılıp yeniden başlatıldığını belirterek, "Diğer yandan KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, açılışı yapılan patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve BORAN-105 taşınabilir obüslerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

'KIBRIS ÇIKARMASINDA BU KONUDAKİ EKSİĞİMİZİ GÖRDÜK'Barışı korumanın yolunun her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçtiğini kaydeden Erdoğan, "Geçmişte İstanbul'un fethi sırasında ürettiğimiz toplar ve aynı asırda yapılan tüfekler başta olmak üzere bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık. Ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiş büyük ölçüde dışa bağımlı hale gelmiştir. Sultan 2'nci Abdülhamit döneminde yerli silah sanayi için başlatılan atılımlar kurulan fabrikalar geliştirilen sistemler Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından yerini yeniden atalete bırakmıştır. Kıbrıs çıkarmasında yaşadığımız acı tecrübeler bize bu konudaki eksiğimizin vahametini tüm çıplaklığı ile göstermiştir" diye konuştu.'YENİ NESİL PATLAYICI ÜRETİM KABİLİYETİNDE SÜPER LİGE ÇIKTIK'MKEK'nin 556 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğini, pirinç fabrikasında mermi kovanlarını barut fabrikasında sevk barutlarını, roket fabrikasında roket yakıtlarını ve harp başlıklarını üretiyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaşanan hadiseler ve maruz kalınan ambargoların, harp başlıklarında ana patlayıcı malzeme olarak kullanılan bu ürünü Türkiye'nin kendisinin üretmesine sevk ettiğini belirerek, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumumuza verdiğimiz talimatla hemen kolları sıvadık. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli imkanlar ve milli teknoloji ile kamu özel iş birliği yöntemi ile bu tesis kuruldu. Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda hamdolsun kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Bugün ayrıca Fırtına ve Panter gibi obüslerimizin modüler barut üretim hatlarımızın da açılışını yapıyoruz. Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek" diye konuştu.'MOTOR KONUSUNDA DIŞA BAĞIMLIĞI BİTİRECEK'Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçların harp meydanlarında yer almaya başladığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin askeri araçlarda özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Bizim mühendislerimiz EM-133 askeri zırhlı personel taşıyıcı araçları elektrikli motor ile çalışan hibrit hale getirdi. Uzaktan kumanda ile insansız çalışabilen ve 27 tane çok zorlu askeri testi başarıyla geçen, kısaca E-ZMA elektrikli zırhlı mu haber e aracımız artık silahlı kuvvetlerimizin emrindedir" dedi.'MKEK'İN YENİ BİR YAPIYA KAVUŞMASI GEREKİYOR'Yeni geliştirilen savunma sistemlerinin ve önemli olduğunu ama önlerinde yapacak daha çok iş olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela 2 yıl önce başlanan deniz topunun, bu yılbaşında başlanan yakın hava savunma sisteminin, T-155 fırtına obüslerinin hibrit güç ve tahrik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyorum. Aynı şekilde diğer alanlarda da bir an önce bitmesini dört gözle beklediğimiz pek çok proje bulunuyor. Bunun için savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Özellikle de sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun süratle yeniden yapılanması gerekiyor. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuzun özel sektörle yakın iş birliği halinde ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılığı bitirecek bizimle birlikte dostlarımızı da destekleyecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz."'MEMUR MAAŞLARI 10 MAYIS İTİBARİYLE HESAPLARDA'Erdoğan, esnaf, memur ve emeklilere yapılacak ödemelerle ilgili de konuştu. Erdoğan, emeklilere 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi ödemelerinin Meclis'te varılan uzlaşı ile 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldığını belirtti. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatıracaklarını kaydeden Erdoğan, "Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle, 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar erteliyoruz. Ayrıca TESKOMB kefaleti ile kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetler ile ilgili bir başka düzenleme yine Meclis'te uzlaşmayla görüşülüyor" dedi.'İŞLETMELERE 75 BİN LİRAYA KADAR DESTEK SAĞLIYORUZ'İş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını belirten Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresinin nisan başından haziran sonuna kadar uzatıldığını da bir süre önce zaten açıklamıştım. Diğer yandan KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek öncelikle koronavirüs salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerde bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Elektronik Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler" diye konuştu.'İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE NAKDİ YARDIMI YENİDEN BAŞLATIYORUZ'İhtiyaç sahibi ailelere hane başına verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlattıklarını söyleyen Erdoğan, "Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlar kurumlarımızda bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra geliştirilen araçları inceledi. Elektrikli M113 zırhlı muharebe aracını uzaktan kumanda ile kullandı.

