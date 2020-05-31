Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (9) Busenaz Sürmeneli ve Mahmut Esad Arar'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar ve kapanış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

Busenaz Sürmeneli ve Mahmut Esad Arar'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar ve kapanış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı. Kaynak: AA