Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (9)
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Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (9)

Busenaz Sürmeneli ve Mahmut Esad Arar'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar ve kapanış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

31.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:55

Busenaz Sürmeneli ve Mahmut Esad Arar'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar ve kapanış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

Erdoğan, '31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨' dolayısıyla gençlerle buluştu (9)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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