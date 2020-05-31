Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (5)
İlke Özyüksel, Dr.Elif Bademci ve Ferhat Arıcan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.
31.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:39
İlke Özyüksel, Dr.Elif Bademci ve Ferhat Arıcan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.
Kaynak: AA