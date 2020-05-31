Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (5)
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Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (5)

İlke Özyüksel, Dr.Elif Bademci ve Ferhat Arıcan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

31.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:39

İlke Özyüksel, Dr.Elif Bademci ve Ferhat Arıcan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

Erdoğan, '31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨' dolayısıyla gençlerle buluştu (5)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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