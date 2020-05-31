Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (4)
Dr. Gözde Durmuş ve Bahadır Haytabey'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.
31.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:25
Dr. Gözde Durmuş ve Bahadır Haytabey'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.
Kaynak: AA