Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (2)
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Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluştu (2)

Tuba Durgut'un konuşması Meryem Elif İyin'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

31.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:14

Tuba Durgut'un konuşması

Meryem Elif İyin'in konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği cevaplar İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨" dolayısıyla gençlerle buluşma programına katıldı.

Erdoğan, '31 Mayıs Du¨nya Tu¨tu¨ne Hayır Gu¨nu¨' dolayısıyla gençlerle buluştu (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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