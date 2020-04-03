Erdoğan: "30 büyükşehir ile Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışlarına kapatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
03.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA