Erdoğan: "23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum" - İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah o pişmanlık duyanlar, sandığa gitmek suretiyle o nedametlerini, pişmanlıklarını inşallah, hakikaten milli irade noktasından adeta affetirmiş olacaklar ve milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı bu noktada milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." dedi.

Kaynak: AA