Erdoğan 22 Haziran'da İstanbul Yeni Havalimanı'na İnecek
29 Ekim'de açılacak olan İstanbul'un yeni havalimanında inşaat çalışmaları son aşamaya gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanına yapacağı uçuşun tarihi de belli oldu. Erdoğan, 22 Haziran'da havalimanına inecek.
Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalarda son aşamaya gelindi. İnşaatının yüzde 90'ı bitirilen yeni havalimanında bir pist tamamlanırken, ikinci pistin ise bitimine çok az bir süre kaldı.
UÇUŞ TESTLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI
İlk etapta iki pistle açılacak olan yeni havalimanında uçuş sistemlerinin testleri de yapılmaya başlandı.
DHMİ'ye ait TC-LAD kuyruk tescilli uçakla bir süredir aletli yaklaşma sistemlerinin kalibrasyon testleri yapılırken, pistin kısa süre içerisinde hazır hale getirileceği belirtiliyor.
ERDOĞAN'IN UÇAĞI 22 HAZİRAN'DA İNECEK
Yeni havalimanının ilk misafiri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak olacak. Airporthaber'in haberine göre, 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi.