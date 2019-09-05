Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek

05.09.2019 17:30

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.



ANKARA

Kaynak: DHA