Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
05.09.2019 17:30
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
ANKARA
Kaynak: DHA