Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek

Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

05.09.2019 17:30
Erdoğan, 22 ekim'de japonya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 


ANKARA  


Kaynak: DHA
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