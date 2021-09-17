Erdoğan: 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz

Dün akşam saatlerinde beraberindeki kafileyle Adana Havaalanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Mersin'e geçti. Burada bir dizi açılış ve toplantı programına otel açılışıyla başlayan Erdoğan, geceyi Mersin'de geçirdi. Bugün sabah saatlerinde AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak için Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: