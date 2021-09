Erdoğan: 2023 seçimlerini zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam'da başlatılan istişare ve eğitim kampına video mesaj gönderdi. Erdoğan, toplantının hayırlı olmasını dileyerek, "AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, istikametini milletimizle birlikte belirleyen, davasına ve ülkesine hizmet yolunda Hakk'ın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını da hep kadınlarımız yapmıştır. Türkiye'de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz her başarıda, en büyük pay kadınlarımıza aittir. Ülkemizde eğitimden iş hayatına, her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kurulduğumuz günden itibaren kadın kollarımızı, parti teşkilatımızın 3 ana omurgasından biri haline getirdik. Elbette bu kolay bir mücadele olmadı. Kadınların siyasette bu derece güçlü bir konuma gelmesine karşı sergilenen direnci; AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleyle kırdık. Hanımların teşkilat yönetiminden milletvekilliğine, belediye başkanlığından meclis üyeliklerine kadar siyasetin her kademesinde bugün geldiği yeri elbette önemli görüyoruz" dedi.

"Ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini, milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını bekleyenlerin heveslerini beraberce kursaklarında bırakacağız. Önümüzde son iki asırdır hep başkalarının hikayelerini dinlemek yerine büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgalarının veya 1990'ların istikrarsızlığının içerisine sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz. Vesayetin üstesinden nasıl geldiysek, terör örgütlerinin saldırılarını nasıl püskürttüysek, darbe girişimlerini nasıl akıbete uğrattıysak, ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak kuşatma girişimlerini nasıl boşa çıkardıysak Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle bu mücadeleyi başarıyla neticelendireceğiz. Hep söylediğim gibi; AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti var. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışmayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına asla düşmeden, milletimizin gönlündeki yerimizi daha da güçlendirerek 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Sizlere bu süreçte vereceğiniz emekler, ortaya koyacağınız gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin."

