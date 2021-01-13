Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar...
13.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:23
Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız"
Erdoğan: "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem mecliste ezici çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan