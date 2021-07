ERDOĞAN 2023'E GİDEN SÜREÇTE SİZLERİN KATKILARINI ALMAK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Yakutiye ilcesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez Yakutiye ilcesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katıldı. Erzurum'un çağlar boyunca önemli yolların kesiştiği noktada bulunduğunu belirten Erdoğan, Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır. Dün Nene Hatun'dan Kaptan Mehmet Paşa'ya Şükrüpaşa'dan Kara Fatma'ya nice kahramanları tarihimize armağan eden Erzurum, bugün de sınırlarımızın içinde ve dışında pek çok evladıyla aynı duruşunu sürdürmektedir. Maşallah Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz Erzurum yaşanır. İşte biz de bugün Erzurum'u bir kez daha yaşamaya, Erzurumlu'larla bir kez daha yüz yüze hasbihal etmeye geldik. Her ne kadar bu aziz kente arzu ettiğimiz kadar sık gelemiyor olsak da gözümüz gönlümüz burada. dedi.

'ERZURUM ŞİMAL YILDIZIDIR'

Erdoğan, sadece bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan 25 bin başvuru yapıldığını belirterek, Her birini değerlendirdik, her birinin takipçisi olduk. Seçim günü bastonuna dayanarak Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın diyerek sandığa giden Çat Yavi köyündeki kardeşime layık olabilmenin gayreti içindeyiz. Bu var ya bu, bu bir aşktır. Aşk sıradan bir iş değil. Taksim caminin açılışı anısına annesiyle beraber ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehra Nur kardeşimin altın gibi kalbine layık olmanın gayreti içindeyiz. Erzurum'un köylerinden yaylalarında hayvancılık yapan ve kuraklık sebebiyle yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermenin gayreti içindeyiz. Medeniyetler şehri Erzurum'u eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ticarette, sanayide, kültürde sanatta, sporda, velhasıl her alanda hak ettiği yere çıkarmanın gayreti içindeyiz. Çünkü Erzurum, bu ülkenin bendi, bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak kalkındırmak geliştirmek mecburiyetindeyiz diye konuştu.

9,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Erzurum'daki toplu açılış töreniyle çeşitli bakanlık ve kurumlar ile belediyelerin 9,5 milyar liralık yatırımalırın açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı, biz de son nefesimize kadar Erzurum'la birlikte yol yürümeye evelallah devamlı taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz, durmak yok. Erzurum'un mülk-i İslam'ın kilidi Anadolu'nun tapusu olduğunun en büyük ispatı ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine saldıranların hedeflerinden birinin burası olmasıdır. Ama hiçbir zaman Erzurum bunlara pes etmedi, bunlara hiçbir zaman yol vermedin. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuvvetine çarparak paramparça olmuştur. Bölücü terör örgütü PKK 40 yıl boyunca uğraşmasına rağmen Dadaşların bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenmiş olan birlik beraberlik ve azmine zarar verememiştir. Aynı şekilde FETO ihanet çetesinin hilelerini, riyakarlıklarına sahtekarlıklarına karşı kararlı duruşu gösteren şehirlerimizin başında Erzurum geliyor ifadesini kullandı.

'HANGİ İTTİFAKI KURARLARSA KURSUNLAR MİLLETİMİZDEN KARŞILIK BULAMAZLAR'

Erzurum'dan ülkesine ve vatanına daha sıkı bir şekilde sahip çıkmasını beklediklerini kaydeden Erdoğan, şunları söylediBiz 19 yıldır bu ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönetiyoruz. Bugüne kadar karşımıza eser adına, hizmet adına, proje adına, yatırım adına tek bir somut taahhütle çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın yalan iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde. Bu ülke için hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'daydım, bu ziyaretim vesilesiyle Diyarbakırlı kardeşlerimle ülkemizin son dönemde yaşadığı hadiselerin samimi bir hasbihalini etme muhasebesini yapma imkanı bulduk. Hafıza tazelemesi yapmak bakımından Erzurum'da sizlerin huzurunda tüm milletime bir kez daha soruyorum Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek, refahını artırmak için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı, attık. Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi, gerçekleştirdik. Devletimizin ve milletimizin medeniyet müktesebatına uygun şekilde başını dik tutmak onurunu korumak için ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı yaptık. Asırlık sorunları birer birer çözdük mü çözdük. Asırlık hayalleri hayata geçirdik mi geçirdik. Aynı şekilde terörü bitirmek ve kanı durdurmak için tüm riskleri üstlenerek her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi getirdik. İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri ne yaptıysak milletimiz için yaptık, ne yaptıysak milletimizle birlikte yaptık. Bunun için de girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. Yıllarca terörü ve terör örgütlerini bu ülkenin ayağında birer pranga gibi tutanların oyunlarını bozmak için başlattığımız samimi gayretlerin en yakın şahidi milletimizin tamamı gibi benim Erzurumlu kardeşlerimdir. Bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi Gabar'ı geçirdik mi, Tendürek'i geçirdik mi, Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü, inlerine girdik mi İşte bütün bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. İşte bu sebeple diyoruz ki, tek muhatabımız 81 vilayet içimizdeki her bir hanedir, 84 milyon insanımızın her biridir. Şimdi ben hanım kardeşlerimden ana kademedeki kardeşlerimden gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum. Durmak yok dolaşacağız. Hala Emperyalistlerden umut umanlar varsa, varsın boyunlarındaki zincirin ucunu kime istiyorlarsa ona versinler. Hala terör örgütlerinden medet umanlar varsa varsın kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsinler. Hala ülkesinin ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi içinde boğulup gitsin. Biz Erzurum'u, Diyarbakır ile Hatay'ı ve Trabzon'uyla, Antalyası ve Tekirdağ'ıyla ve Bursa'sıyla bütün Türkiye'yi kucaklamaya, Vatan topraklarının her kuruşuna Eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz çünkü biz bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin dünkü sorunlarının çözümü bizdeydi neticeyi biz aldık. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşma formülü de yine bizdedir. İşte bunun için sizlerden 2023 için şimdiden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel üzerimize gelsen ne yazar.

RİZE FELAKET BÖLGESİ İLAN EDİLECEK

Konuşmasının son bölümünde Rize'de yaşanan felaketi ele alan Erdoğan, Büyük bir felaketi Rize'de yaşadık ve Rize'de bakan arkadaşlarım sayın Süleyman Soylu gerek Ulaştırma Bakanım Adil bey gerekse bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanım, milletvekillerimizle birlikte yaptıkları çalışma ve araştırmalarda özellikle çok büyük felakete maruz kalan yerlerde bir defa oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden bir beklentileri oldu. Ben de buradan oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedim. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu inşallah teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyor yaralılarımıza şifalar diliyorum kaybolanların da bir an önce bulmasını diliyorum diye konuştu. Alanı dolduranların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Erdoğan, salgın uyarısı yaparak, Salgın musibeti sebebiyle yaşadığımız sıkıntıların tekerrür etmemesi için vatandaşlarımızın tamamı ile birlikte sizlerden de tedbir bırakmamanızı istiyorum. İnşallah bugünleri sağ salim geride bıraktığımız da ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Yeter ki kendimisi sizin ve sevdiklerinizin sağlığını ülkemizin geleceğini düşünerek dikkatli olun dedi.Erdoğan konuşmasının sonunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, milletvekilleriyle birlikte yatırımların toplu açılışını yaptı.

ÇOCUKLARIN FAHRETTİN AMCASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte toplu açılış törenlerine katılmak üzere Erzurum'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Cumhuriyet caddesindeki tören alanında Bakan Koca'ya, 'Fahrettin Amca' diye seslenen çocuklar, bol bol fotoğraf çektirdi. Çocukların sevgisini karşılıksız bırakmayan Koca, onlarla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı