Erdoğan: "2019 İttifak Yılı Olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin tohumları atılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tosyalı Spor Salonunda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 951'e ulaştığını kaydederek, "Tam 38 şehit verdi Osmaniye 2015'den bu yana. 15 Temmuz'da FETÖ'ye, Doğu ve Güneydoğu'da teröristlere karşı ispat etti. Şanlı tarihimizi altın harflerle yazdırdı. Şuan itibariyle Afrin'de etkisiz hale getirilen toplam teröristlerin sayısı bin 951 oldu. Bir taraftan SİHA, İHA, F-16 tank ve toplarla yürüyoruz. Ne tüneller açmışlar, bu tünellerin paraları, beton mikserleri, çimentoları nereden geldi biliyoruz hepsini. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. İnşallah bizler onların emanetlerine gözümüz gibi bakacağız. Son terörist imha edilene kadar, operasyonlarımızı içeride ve dışarıda kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Reis bizi Afrine götür" sloganlarına karşı ise Erdoğan, "İnşallah o an geldiği anda önce ben sonra sizler birlikte gideceğiz" açıklamasını yaptı.

2019'un ittifak yılı olacağını söyleyen Erdoğan, "Her birinize sevdanız, aşkınız, ahde vefanız için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi hamd olsun bir ittifakın temellerini atıyoruz. O ittifak meclise gönderildi. Önümüzde 2019 bizim için ittifak yılı olacak. Allah bu birlikteliğimizi daim eylesin, ülkemizin geleceğine taşımaya vesile eylesin. O malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler. İnşallah o ittifakla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin tohumları atılacak. Bu kongre, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olsun" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Osmaniye teşkilatındaki arkadaşlarıma en kalbi duygularımı sunuyorum. Osmaniye'den 2019'un ilk adımları atıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde seçime hazırlanacaksınız. Kapı kapı dolaşacaksınız. Herkese projelerimizi anlatacaksınız. İnşallah ülke genelinde sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına neden olacak. Herkes rehavete kapılsa bile biz kapılmayacağız. Herkes yorgun düşse bile bizim böyle bir lüksümüz yoktur. Biz aşkla çalışan yorulmaz kişileriz. Hizmet gibi bir aşkımız var. Ülkemizi 2023-2051-2071 vizyonlarımız var. Bizim geleceği dair hedeflerimiz var" dedi.

AK Parti hükümetinin Osmaniye'ye yaptığı yatırımlardan bahseden Erdoğan, "Osmaniye'ye 7,5 kat trilyon lira yatırım yapmışız 2002'den bu yana. Okullarımızın çehresi değişti. Üniversite ile Osmaniye bir eğitim şehrine dönüştü. Bu yıl bin 500 önümüzde yıl bin kişilik olmak üzere yeni okullar yapıyoruz. 600 yataklı Devlet Hastanesi ile 100 yataklı Kadirli Devlet Hastanesi ek binası yapılacak. 43 kilometre olan bölünmüş yol ve inşaat halinde yollar var. Osmaniye'yi hızlı tren ile tanıştırıyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar lira olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hızla ilerliyor. Yolcu trenlerinin hızı saatte 120 kilometre yük trenleri ise 65 kilometre hızda olacak. Osmaniye sanayisini güçlendireceğiz" diye konuştu.

"Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz?"

"Esed'le bir araya gelelim" diyenlere de sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şam, Musul, Afrin, bunlar nasıl yeniden ayağa kaldırılacak. Kütüphanelerimiz yağmalandı, camilerimiz bombalandı. Hala 'Esed'le bir araya gelelim' diyen zavallılar var. Bir milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz? 1 milyon konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Konvansiyonel silahlarla öldürüldüğü zaman meşru, kimyasal silahlarla öldürüldüğü zaman gayri meşru. Böyle sapıklık olur mu? Sen bana insandan bahset insandan. İnsanlar ölüyor, insanlar katlediliyor, sen buna bak. Füzelerle, tank, topla, böyle bir terör rejimi var. Buna basit kınama yapılabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Doğu Guta'daki vahşetten de bahseden Erdoğan, "Doğu Guta'daki vahşete ciddi tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Diyoruz ki, Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Biz bunu insani yardım olarak istiyoruz. Verin bize, biz hastanelerimizle onları tedavi ettirelim diyoruz, ama vermiyorlar. İşlerine gelmiyor. Çünkü tarihe kayıt düşecekler, bunu biliyorlar" diye konuştu.

Türkiye'nin 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometre kareye gerilediğini bahseden Erdoğan, "Orta Doğu'nun petrolüne göz diken kan emiciler, sınırlarımız kan ve gözyaşıyla çizmek istiyor ama onların önünde ki en büyük engel Türkiye'dir. Türkiye 780 bin kilometre kareye sığdırılamayan bir ülkedir. 18 milyon kilometre kareden 780 bin kilometreye kareye geriledik" ifadelerini kullandı.

3.5 milyon Suriyeli'nin Türkiye'de olduğunu kaydeden Erdoğan, "3,5 milyon insan Türkiye'de. İstiyoruz ki bu insanlar memleketlerine dönsün. Gurbet iyi değil, gurbet zordur. Zeytin Dalı Harekatı'yla hem Afrin'de teröristleri kurutuyor hem de o insanları yurtlarına göndereceğiz. Avrupa şimdi bizi kurtarın diye yalvarıyor onlara hakkettiği dersi vereceğiz. Hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz" dedi.

Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bahçeli'ye kendi memleketinden teşekkür ediyoruz. Kendi ismi gibi karakterli. Yeni sürecin kenetlenme süreci olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından kongreye geçildi. - OSMANİYE