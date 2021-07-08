Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır'a geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Diyarbakır'a geliyor. Terör örgütünün yakıp yıktığı Kurşunlu Camii'nde Cuma namazı kılması beklenen Erdoğan için hummalı temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019'da ziyaret etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü yarın, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır'a gelerek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kurşunlu Camide Cuma namazı kılacak

Günü birlik gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Sur olayları zamanında terör örgütü PKK tarafından yakılıp yıkılan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii'nde cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesine bir gün kala cami çevresinde Sur İlçe Belediyesi tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Annelere ziyaret

HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra toplu açılış töreninde halka hitap edeceği bekleniyor. - DİYARBAKIR

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Melisa Döngel Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdoğan 2.5 yıl aranın ardından Diyarbakır'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:08:20. #1.16#

title