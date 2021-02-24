Erdoğan: "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz."
24.02.2021 17:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:00
Erdoğan: "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.
Erdoğan: "1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak