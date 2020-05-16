Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin tamamlanması törenine video konferansla katıldı: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılara ilişkin, "Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılara ilişkin, "Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir." dedi.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı.

Sağlık alanındaki yatırımlardan bahseden Erdoğan, ilk bölümü daha önce açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile video konferans vasıtasıyla birlikte hizmete sunacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Maalesef bu zihniyetin salgın sonrasında ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahi tahammül edemiyor. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımını tamamlamak üzere olan hastanelerimizi israf diyebilecek kadar ufku dar, vizyonu sığ bir kafa bulunuyor." diye konuştu.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırılar

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik saldırıların da aynı alçak zihniyetin ürünü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Önce Van'ın Özalp ilçesinde PKK'nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş olan HDP'lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan bir terör eylemi yaşandı." dedi.

Erdoğan, Özalp'ın bir mahallesindeki vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu aracına dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silahlarla ateş açtıklarını anımsatarak, saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisiyle yoldan ilçeye götürmek üzere araca alınan bir vatandaşın şehit olduğunu hatırlattı.

Her iki şehide de Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyen Erdoğan, daha Özalp'taki şehitlerin kanı kurumadan bu defa Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı bünlesindeki Vefa Destek Grubu'nun saldırıya uğradığını söyledi.

Erdoğan, bu saldırının kaymakamlık önünde vatandaşlara yardım dağıtılırken gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hakaret edip hem fiili saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler, Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

Devletin halkına hizmet götürmesine tahammülü olmayan bu iki kirli yapının bir süredir gizli saklı yürüttükleri siyasi ittifakı, benzer eylemlerle sahada bir ileri aşamaya taşıdıkları anlaşılıyor. Hala bu partilerin riyakar siyasetlerini görememiş olanlar için sadece bu iki hadise dahi bir başlıbaşına ibret vesikasıdır. Bu devlet ve millet düşmanlarına evelallah biz bu toprakları bırakmayacağız. Devletin askerine, polisine, vatandaşlarımıza hizmet için canla başla çalışan görevlilerine saldıran herkes bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK'sından FETÖ'süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz. PKK'nın kafasını nasıl dağlarda eziyorsak, milletimize verdiğimiz hizmetlere tahammülü olmayan siyasi uzantılarını da sandıkta Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hezimete uğratmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan-ı Şerifi'ni, salı gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Köprünün çelik kulelerine yerleştirilecek son blokların hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, köprünün en kısa sürede 2022 hedefiyle hizmete açılması temennisiyle projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen eski Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Mehmet Cahit Turhan'a, mimarlarına, mühendislerine, işçilerine, yüklenici firmalara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaklaşık 4,5 saat sürecek çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesini bir süre izleyerek, hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)

Kaynak: AA