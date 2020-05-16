Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin tamamlanması törenine video konferansla katıldı: (1)
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Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin tamamlanması törenine video konferansla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatının asırların hayali olduğunu belirterek, "Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü kulelerinin tamamlanması törenine video konferansla katıldı: (1)
16.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:26

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatının asırların hayali olduğunu belirterek, "Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son blokunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, törenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan'ı da kutlayarak, teşekkür etti.

Köprünün, Marmara Denizi'ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında 'dünyanın en uzunu' unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir. Feribotla 1,5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla Çanakkale'de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum."

"Vakit ve yakıt tasarrufu sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü sayesinde elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufunun da ülkenin kazanç hanesine yazılacağını bildirdi.

Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısının, bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışla gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne kadar 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek, toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Otoyol uzunluğunda 3 bin 100 kilometreye, ülkemizde daha önce olmayan hızlı tren hatlarında ise 1213 metreye ulaştık. Hava yolu ulaşımını herkesin erişebileceği seviyeye getirirken, bu seviyeye gelmede de hedefimiz hep şu oldu: Hava yolu halkın yolu... 30 yeni havalimanı yaparak, ülkemizin dört bir yanında 56 havalimanını milletimizin hizmetine sunduk. Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir."

"Koronavirüs sonrası için en büyük avantaj"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda Çin'den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden Boğaz'ı aşıp Avrupa'ya gitmesinin, bu stratejik konumun örneklerinden olduğunu anlattı.

Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkenin diğer alanlarla birlikte ulaşımdaki güçlü altyapısının en büyük avantaj olacağına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan Genel Sağlık Sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı, 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken, CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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