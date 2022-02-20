ERDOĞAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜMÜZÜN AÇILIŞI 18 MART'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK - Haberler
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ERDOĞAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜMÜZÜN AÇILIŞI 18 MART'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERDOĞAN: 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜMÜZÜN AÇILIŞI 18 MART'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gelen talepler üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta açılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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