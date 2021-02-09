Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak...
09.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:18
Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık"
Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş