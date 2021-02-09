Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak...
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Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak...

09.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:18
Erdoğan:

Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık"

Erdoğan: "18 yılda TÜBİTAK aracılığıyla uydu, uzay, fırlatma sistemleri uzay ekipmanları konularında 56 projeye toplam 2,1 milyar lira kaynak sağladık"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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