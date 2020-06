Erdoğan: 18 yaş altı için kısıtlama ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 salgını nedeniyle alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 3 ay aranın ardından ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze şekilde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 3 saat sürerken, Kabine üyeleri toplantıya maskeleriyle katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Oturma düzeninin sosyal mesafeye göre ayarlandığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 11 Bakan da hazır bulundu.

'YENİ NORMALİN BİR SÜRE DEVAM EDECEĞİ GERÇEĞİNE ALIŞMALIYIZ'Uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirdikleri Kabine Toplantısı'nda normalleşme takvimi çerçevesinde atılan adımların çok yönlü değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa ile kıyaslandığında salgın dönemini, en az kısıtlama, can kaybı ve ekonomik sıkıntı ile atlattığını söyledi. Türkiye'nin aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin tek başına salgını yenmesi yetmiyor, dünyanın tamamının da aynı başarıyı elde etmesi gerekiyor. Bu bakımdan yeni normal dediğimiz düzenin, bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız. Hastaneden ilaca, maskeden solunum cihazına, bu mücadeleyi yürütmek için ihtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz" diye konuştu.Türkiye'de yaşayan istinasız herkesi içine alacak kapsamdaki Genel Sağlık Sigortası sisteminin dünyaya örnek olduğuna işaret eden Erdoğan, sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordusuyla 83 milyon vatandaşın hizmetinde olduklarını belirtti.'2023 HEDEFLERİNE EN YAKIN OLDUĞUMUZ DÖNEMDEYİZ'Milletin hem salgından korunmak hem de hastalandığında ne yapması gerektiği hususunda bilinçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette, zaman zaman istemediğimiz görüntülere şahit oluyoruz. Ancak bu tür olumsuzlukların istisna, kurallara riayetin genel olduğu kanaatindeyim. Salgın sonrası yeniden şekillenecek üretim ve ticaret ilişkilerinde ülkemizin öne çıkması için hem sağlık hem ekonomik tedbirleri sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmaması için gereken her şeyi yapacak mücadeleyi yürüteceğiz. İstiklal Harbimiz sonrasında dünyadaki büyük dönüşümleri değerlendirmekte yeteri kadar başarılı olamamıştık. Bu defa inşallah her şey çok farklı gelişecektir. Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak hem işine gücüne sıkı sıkıya sarılarak bu sürece destek vermesini bekliyorum. 2023 hedeflerimize ulaşmaya en yakın olduğumuz dönemdeyiz. Evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilmeleri için emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında adeta son dönemece giriyoruz. Gelin tarihi tekerrür değil, tekemmül ettirerek bunu hep birlikte başaralım" dedi.18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMASIErdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, bu haftaki toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları; sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları, 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."Hem uluslararası sağlık yardımları hem de ilaç geliştirme çalışmaları ile ilgili önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 hastalığının tedavisinde kullanılan 'Favipiravir' adlı ilacın TÜBİTAK'a bağlı bilim insanlarınca üretilmeye başlandığını duyurdu. Erdoğan, koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerinde tarihte benzerine az rastlanılan şiddette bir olumsuz etkiye neden olduğunu, dünya ticaret hacminin, önceki krizlerden farklı olarak hem arz hem de talep yönlü daralma nedeniyle önemli ölçüde düştüğünü belirtti. Dünya Ticaret Örgütü'nün hesaplamalarına bakıldığında daralmanın 2020 yılında yüzde 13 ile yüzde 32 oranı arasında gerçekleşeceğini kaydeden Erdoğan, IMF'nin ise dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 11 oranında azalacağını öngördüğünü ifade etti.'SALGININ EKONOMİYE ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRDİK'2020 yılında dünya genelinde büyük üretim kayıpları, milli gelirlerde küçülmeler, işsizlik oranlarında yükselişler beklendiğine işaret eden Erdoğan, "Türkiye, sağlık alanında olduğu gibi ekonomide de hızlıca devreye aldığı kapsamlı tedbirlerle salgının ekonomi üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip olmanın yanında sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunabilen nadir ülkelerden birisi olduk. Son üç ayda 5,5 milyon ailemize 1000 lira karşılıksız nakdi yardımda bulunduk. Esnafımızın ve işletmelerimizin maliyetlerini gerek sosyal güvenlik kurumu gerek vergi ödemeleri ertelemeleriyle ciddi oranda azalttık. Kamu bankalarımız aracılığıyla çok kolay şartlarda düşük maliyetli finansman desteklerini devreye alarak nakit ihtiyacını karşıladık" diye konuştu.'3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ, KISA ÇALIŞMA UYGULAMASINDAN YARARLANDI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanları korumak için hem işten çıkarmayı yasakladıklarını hem de kısa çalışma ödeneğiyle işletmelerin maaş yükünü hafiflettiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı, bu kapsamda yaklaşık 5 milyar lira ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara ise aylık 1177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışan sayısı da 1 milyonu buldu. Geliri 5 bin liranın altında olan 6,7 milyon vatandaşımıza 40 milyar lira finansman desteği verdik. Halkbank aracılığıyla 1 milyon 300 bin esnafımıza 27 milyar lira finansman sağladık. Ayrıca yüzde 97'sini KOBİ'lerin oluşturduğu 197 bin işletmeye 154 milyar lirayı aşkın finansman tahsisi yaptık. Esnafımızın, sanatkarımızın, sanayicimizin, üreticimizin, çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi gerçekten çok kapsamlı bir tedbir paketini hızlı bir şekilde devreye aldık."'TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM KALKANI PAKETİNİ HAZIRLADIK'Erdoğan, her talebe anında dönüş yaparak ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarını devreye aldıklarını, konutta tarihin en düşük maliyetlerini ve en kolay ödeme imkanlarını içeren bir finansman desteğini milletin istifadesine sunduklarını, otomotiv ve turizmde de piyasalara destek olacak finansman imkanını sağladıklarını kaydetti. İstihdam konusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek Ekonomik İstikrar Kalkanı gerekse normalleşme dönemi destekleriyle devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam durumda olduğunu gösterdi. Şimdi önümüzde bu kazanımları özellikle istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçramayla taçlandırmak var. Bunun için 'Türkiye'nin İstihdam Kalkanı' adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık. Özellikle, buradaki amacımız Ocak 2019- Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamaktır. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz. Çalışma hayatında normalleşmeyi teşvik edecek bir mekanizma kuracağız. Kovid-19 salgınının özellikle istihdam üzerindeki etkilerini en aza indirip salgın öncesinden daha iyi istihdam rakamlarına ulaşmak için gayret edeceğiz. Bu kapsamda ilave istihdam için de teşvik sağlayacağız."'TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ, 2022'DE YÜRÜRLÜKTE'Sürecin en önemli göstergelerinden olan kısmi ya da esnek çalışma alanını, iş gücü piyasasını daha da verimli hale getirecek düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle genç istihdamı için 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz. 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bunun yanında çalışanlara Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Esnafımıza, küçük işletmelerimize, yatırımcımıza üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Türkiye'nin İstihdam Kalkanı'nı hızlıca devreye aldıktan sonra Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni de inşallah 2022'de yürürlüğe sokacağız" dedi.'TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4,5 BÜYÜME İLE İLK SIRADA'Terörle mücadele faaliyetlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde yerli ve millilik oranını yüzde 20'den yüzde 70'e çıkardıklarını belirterek, "Bu mücadele, bu şekilde devam ettiği içindir ki bugün hamdolsun Güneydoğu'da, Doğu'da o eski sıkıntılı anlar tarih oldu. Yeterli mi, değil. Her zaman söylediğimiz nedir? Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.Yeni dönemde üretim ve ihracat odaklı büyüme politikasını güçlü şekilde uygulamakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Birçok ekonominin ciddi daralma kaydettiği yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 ile yüksek bir büyüme performansı, gösterdiğini gerek ulusal gerekse dünya artık görüyor, biliyor. İçeridekiler hala anlamak istemiyor. Ama bakıyorsunuz OECD ilk çeyrekte Türkiye'yi 4,5 ile dünyada bir numara olarak gösteriyor. Avrupa Birliği aynı şekilde, G-20 aynı şekilde gösteriyor. Birinci sırada Türkiye. Belki 2'nci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir ama 3'üncü ve 4'üncü çeyrekte biz bu büyümeyi yine yakalayacağız. Çünkü artık zemin sağlam. Bu şekilde de yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'2022 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5'Erdoğan, 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya ve 2022'de yüzde 5'in altına indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.'LİBYA'YA KURULAN TUZAK BOZULMUŞTUR'Libya'da yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Mutabakat Hükümeti'nin Hafter karşısındaki başarısına dikkat çekerek, "Daha bir yıl öncesine kadar Libyalı kardeşlerimize ömür biçen darbecilerin bugün kaçacak delik aradığını görüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi zor, oyunu bozar. Ülkemizin destekleri, Milli Mutabakat Hükümeti'nin kararlı duruşuyla Libya'ya kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur. Son dönemde sahada elde edilen neticeler, inşallah çok daha büyük zaferlerin, başarıların müjdecisi olacaktır. Libya'nın tamamında barış, huzur ve adaleti tesis edilene dek Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Biz; darbecilerin, emperyalistlerin yanında değil, Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız" diye konuştu.Türkiye'nin kimsenin toprağında ve doğal kaynaklarında gözü olmadığını ifade eden Erdoğan, muhalefetin Libya konusundaki politikasını da eleştirerek, "Libya meselesi, Türk savunma sanayiinin gücünün yanında, ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Muhalefetin, milletimizin çıkarlarını savunmak gibi bir derdinin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ülkemizde, darbecilere ve emperyalistlerin beslemesi terör yapılarına destek verenler, Libya'da da aynısını yapmıştır. Öyle ki; Türkiye'nin Libya hükümetiyle imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması'ndan dahi rahatsız olmuşlardır. Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerimize Rumlarla aynı tepkileri vermişlerdir" dedi.

Türkiye'nin Libya'da çamura saplanmasını ve başarısız olmasını beklediklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve Libya halkı olarak tarihi bir başarıya imza atarak, hamdolsun bunların heveslerini bir kez daha kursaklarına bıraktık, bırakacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde hem içerideki hem de dışarıdaki darbe heveslilerini, terör örgütü sevicilerini, sömürge zihniyetlilerini hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA