Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil...
23.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32
Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.
Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz