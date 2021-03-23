Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil...
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Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil...

23.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:32
Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil...

Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.

Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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